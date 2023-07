Caldo torrido e grandine Il mais non si coltiva più In dieci anni è cambiato il 35 per cento dei campi

di Federica Pacella

Eventi estremi, caldo torrido: l’agricoltura soffre le conseguenze del clima impazzito. Secondo Coldiretti Brescia, con Caronte le mucche stanno producendo fino al 10% in meno rispetto ai periodi normali, a causa delle alte temperature. Uno sbalzo che segue il maltempo della scorsa settimana, quando, secondo Coldiretti Lombardia (su dati European sever weather database), sono state 27 le tempeste di vento in 24 ore che hanno provocato danni al grano pronto per la raccolta e al mais in piena crescita. "La grandine è un evento avverso sempre più frequente – spiega Laura Facchetti presidente di Coldiretti Brescia – ma a cambiare è pure la dimensione dei chicchi, più grandi di una palla da tennis. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici".

Anche per questo, gli agricoltori hanno rivisto la distribuzione delle colture: per il 2023, secondo i dati Istat, si prevedono in tutta la Lombardia 128.094 ettari di mais, coltura tipica della pianura padana ma che richiede molta acqua. Rispetto al 2021, è un -4,5% di superfici, ma rispetto a 10 anni fa si parla di una contrazione di oltre il 35%.

"L’allarme siccità a marzo – ricorda Oscar Scalmana, vicepresidente Confagricoltura Brescia e presidente Agridifesa Italia – ha condizionato l’assegnazione delle colture, per cui abbiamo assistito a una riduzione del mais, fondamentale per garantire l’alimentazione degli animali, a favore di frumento e cereali autunno vernini".

Una beffa, visto che le piogge hanno risolto il problema siccità, mentre ora il comparto deve affidarsi alle importazioni, a prezzi che risentono delle dinamiche internazionali. "Oggi affrontiamo gli eventi estremi, legati alla tropicalizzazione del clima – ricorda Scalmana –. Inoltre assistiamo alla diffusione della peronospora, malattia delle viti: a causa delle piovosità di maggio, non si è riusciti a usare i prodotti, biologici e non, per la salvaguardia delle piante".

Ora la preoccupazione è per il caldo che, tra alte temperature e ozono, danneggia piante e animali. "La gestione del rischio in aziende agricole attraverso l’assicurazione – conclude Scalmana – è sempre più strumento a tutela della redditività".