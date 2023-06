Caldo nel capoluogo È da bollino rosso

Allerta per le ondate di calore, a Brescia: il bollettino di Arpa Lombardia prevede per oggi una giornata da bollino rosso, con disagio forte. Anche il bollettino ministeriale indica Brescia tra le città da bollino arancione, che significa che possono esserci ripercussioni sulla salute dei più vulnerabili. Visto il forte aumento delle temperature, dal 19 giugno è scattato il piano caldo di Ats Brescia, il piano degli interventi che hanno l’obiettivo di contenere gli effetti negativi delle ondate di calore sulla popolazione. Il piano coinvolge, oltre ad Ats, anche Asst, Comuni, terzo settore, enti gestori dei servizi, strutture privati di ricovero, medici di base e pediatri, medici di continuità assistenziale. La collaborazione dei medici di medicina generale, in particolare, è fondamentale per la corretta identificazione delle situazioni a rischio. I comuni, da parte loro, possono invece individuare strutture con condizioni climatiche favorevoli per l’accoglienza nelle ore più calde. Tra le azioni messe in campo, anche il numero Auser Brescia (03046330 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17,30; numero verde 800995988 sabato e domenica dalle 8 alle 20), per ricevere consigli utili su come affrontare il caldo estivo.