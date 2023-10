Caduta fatale nella vasca dei liquami

Una tragica fatalità. Nessun sequestro nella fattoria Santa Maria di Casaletto di Sopra (Cremona), dove domenica sera intorno alle 20 Bortolo Pontoglio, 84 anni, padre del proprietario dell’azienda agricola, è caduto nella cisterna del liquame morendo. Profondo cordoglio in paese, dove l’uomo, che risiedeva da qualche tempo a Orzinuovi e domenica era in visita ai figli, era molto conosciuto. A esprimere il rammarico dei compaesani è il primo cittadino Roberto Moreni: "Davvero un grande dolore per la scomparsa di questa persona, che conoscevo e che posso dire era molto buona e di animo estremamente gentile. L’azienda agricola ha preso origine proprio da lui e poi, con l’arrivo della età avanzata, l’aveva lasciata al figlio". Secondo quanto accertato, Pontoglio domenica sera dopo la cena è uscito di casa per fare quattro passi. Con sé aveva un bastone sul quale si appoggiava per camminare meglio. Intorno alle 20 il figlio, che era in casa, ha sentito un tonfo. È uscito immediatamente ed è andato verso la cisterna, dove ha visto sul bordo il bastone del padre. Ha subito intuito che il genitore potesse essere caduto nella vasca dei liquami e ha chiamato i soccorsi, cercando come poteva di trovare il padre per essergli di aiuto, ma senza riuscirci. Una volta arrivati i vigili del fuoco hanno svuotato la vasca dei liquami, disperdendoli nei campi e verso le 22 hanno trovato il corpo dell’anziano privo di vita sul fondo. In paese in molti ricordano la vittima: "Era un uomo sempre attivo – dice chi lo conosceva – ed era sempre nei suoi campi. Un grande lavoratore".

Pgr