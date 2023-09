Cade in un dirupo mentre cerca funghi. Grave un anziano

Nel tardo pomeriggio di ieri soccorritori mobilitati in località Cerviso, sopra Cevo (Comune di Civo) per un uomo di 76 anni precipitato in un dirupo, probabilmente durante un’escursione alla ricerca di porcini. Secondo una prima ricostruzione, si è mosso un sasso ed è caduto in una valletta impervia sottostante per alcune decine di metri. L’uomo ha riportato diversi traumi. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Cnsas si sono calati con il verricello. L’uomo è stato raggiunto, valutato e recuperato, infine trasportato in ospedale. Recuperata anche l’altra persona che si trovava con lui. L’intervento si è chiuso alle 21. L’anziano ferito non è in pericolo di vita.