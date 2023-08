Cade in un canalone a Sesto Calende (Varese): recuperato cadavere

SESTO CALENDE (Varese)

Un’escursione nei boschi della Val Vigezzo si è trasformata in tragedia per un settantatreenne residente in provincia di Varese. Una caduta in un canalone è stata fatale a Luciano Veronesi, originario di Somma Lombardo ma da qualche anno trasferito a Sesto Calende. L’incidente si è verificato nel giorno di Ferragosto, mentre l’uomo stava compiendo una passeggiata sui sentieri nell’area di Craveggia. "Mio padre ha avuto un brutto incidente. Date forza a Luciano" il messaggio scritto dal figlio Tommaso nella serata di Ferragosto sul gruppo Facebook dell’Atletica 3V, squadra sportiva di corsa in montagna con sede a Cittiglio di cui Veronesi faceva parte. Ma poche più tardi, nella notte tra domenica e lunedì, un altro post firmato dal figlio: "Luciano ha lasciato la vita terrena e ha abbracciato l’eternità. Grazie a tutti, vi ha voluto bene".

Decine i messaggi di cordoglio, a partire proprio dalla società sportiva, attraverso le parole di Fabrizio Luglio. "Ci mancheranno la tua ironia, la tua generosità e il tuo modo di stare in compagnia, continua a correre ovunque tu sia". Quindi i ricordi di chi lo frequentava da tempo, ma anche di chi lo aveva da poco incontrato. "Mi dispiace. L’ho conosciuto poche settimane fa a Vararo, mostrava con orgoglio la sua felpa con le parole di una canzone di Vasco". Il suo motto era "Eh già, io sono ancora qua". Lorenzo Crespi