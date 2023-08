Bergamo, cade dalla bici durante una gara di downhill: uomo di 44 anni finisce in ospedale

È caduto ad alta velocità l’uomo di 44 anni disarcionato dalla bici nel tratto finale di una pista di downhill, una disciplina del mountain biking praticata su terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, cadute, e pietraie. Il ciclista stava facendo una gara ed è finito a terra a circa cinquanta metri dall’arrivo.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15.30 a Piazzatorre, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti sei tecnici della VI orobica del Soccorso alpino e un'ambulanza della Croce Rossa. L'infortunato è stato quindi portato in ospedale. Non sono chiare le sue condizioni.