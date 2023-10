Cade cascina diroccata, notte da incubo per trentasei persone

Un muro e il tetto di una cascina diroccata cedono di schianto, calcinacci e mattoni invadono la strada e trentasei persone si trovano costrette a lasciare le proprie abitazioni e a dormire fuori casa. È la disavventura capitata a tredici famiglie la notte tra giovedì e venerdì.

Il crollo, che per fortuna non ha fatto registrare feriti, è avvenuto l’altra sera alle 22,30 in via Caprieli, in pieno centro abitato. A franare, forse per la pioggia scesa ininterrottamente nelle scorse ore, è stata una porzione di palazzina disabitata. Quel vecchio rudere fino a giovedì spuntava indisturbato tra le case quando all’improvviso la copertura e il muro che danno sulla pubblica via sono venuti giù, generando un gran fragore, un polverone e allarme tra i vicini.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che dopo aver provveduto a transennare l’ingresso alla strada, insieme ai volontari della Protezione civile hanno censito e sgomberato tutti i residenti delle abitazioni confinanti, di fatto bloccati dentro casa propria per colpa dell’edificio pericolante e dei calcinacci che ostruivano il passaggio. Nel complesso sono state evacuate tredici famiglie, alle quali l’Amministrazione comunale ha prontamente fornito una possibilità di alloggio di emergenza allestendo un centro di accoglienza nella palestra di palazzo Borghetti. Ieri per tutto il giorno i tecnici del Comune e i pompieri si sono alternati per eseguire sopralluoghi. Il sindaco, Laura Trecani, in serata con un’apposita ordinanza contingibile e urgente ha dichiarato l’inagibilità del palazzo e l’avvenuta messa in sicurezza provvisoria mediante abbattimento della porzione pericolante. Alle famiglie evacuate, dunque, è stata data la possibilità di rientrare nelle rispettive abitazioni, accedendovi pero’ da via Padana superiore in quanto parte di via Caprieli rimarrà chiusa. Ai proprietari dello stabile, infine, è stato intimato di provvedere alla messa in sicurezza definitiva. Be.Ra.