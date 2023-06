Cade nell’Adda e si ritrova dopo quattro ore a valle: “Sono viva, ma non ricordo niente”

Calusco d'Adda (Bergamo), 26 giugno 2023 – Mirta sta bene. Non ricorda nulla di quello che è successo, ma sta bene la studentessa di 19 anni di Usmate che domenica pomeriggio a Calusco d'Adda è stata trascinata via dalla forza della corrente dell'Adda, per essere ritrovata solo quattro ore dopo molto più a valle.

Oltre ad essere viva e vegeta e ad essere scampata alle rapide del fiume che in quel punto sono più vorticose dell'acqua che gira in una lavatrice, se l'è cavata miracolosamente con qualche livido e nulla più. Per precauzione è stata ricoverata in osservazione al Pronto soccorso dell'ospedale Merate, da dove tuttavia verrà probabilmente dimessa presto, giusto in tempo per poter terminare gli esami di maturità, perché nei prossimi giorni deve affrontare gli orali finali per diplomarsi.

Non è chiaro cosa sia accaduto. La 19enne ieri pomeriggio era alle cosiddette Pozze di Calusco. È un posto molto frequentato, dove ci sono delle vasche naturali collegate tra loro da cascatelle e rapide. È una zona in cui la corrente è molto forte e ci sono parecchie rocce sommerse. Morta non era sola, era con il fidanzato e alcuni amici.

All'improvviso è scivolata nel fiume e la forza dell'acqua l'ha trascinata via. Il ragazzo e gli amici hanno provato a trattenerla e poi a raggiungerla, ma hanno dovuto mettersi in salvo anche loro per evitare la stessa sorte. Altri bagnanti hanno lanciato l'allarme ai soccorritori ed è scattata la mobilitazione generale: sanitari di Areu, sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, perlustrazioni aeree con l'eliambulanza, ma nulla... di Mirta si è persa ogni traccia.

Quasi quattro ore più tardi la studentessa è stata ritrovata nella zona di Cornate d'Adda, sull'altra sponda e molto più a valle. I suoi vestiti erano asciutti, segno che era fuori dall'acqua da parecchio tempo. “Non ricordo niente”, ha raccontato ad un passante che l'ha notata e si è accorto che probabilmente le era capitato qualcosa. Mirta si è ricordata solo il numero di cellulare della madre, che è stata immediatamente contattata e che a sua volta ha avvisato i soccorritori di aver ritrovato la figlia, tutto sommato in ottime condizioni, a parte la perdita di memoria a breve termine.

Mirta è stata poi trasferita in ospedale al San Leopoldo Mandic di Merate, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso, che per fortuna non hanno evidenziato niente di niente. Preoccupa l'amnesia temporanea, provocata probabilmente dal forte shock subito per il terrore di poter annegare e di aver visto la morte in faccia.