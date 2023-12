Caccia a estetiste, segreteri e operatori ecologici

Estetiste, 2 posti. Requisiti: preferibile esperienza, indispensabile qualifica. Mansione: trattamenti corpo e viso, reception, accoglienza e consulenza alla clientela, cassa. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Rescaldina. Candidatura: www.afolmet.it, centro per l’impiego Afol di Legnano codice 68822. Addetto amministrazione, 1 posto. Requisiti: esperienza. Mansione: gestione documentazione sicurezza, documentazione impianti, mezzi ed attrezzature, segreteria back-office. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Cerro Maggiore. Candidatura: www.afolmet.it, centro per l’impiego Afol di Legnano codice 68818. Operatori piattaforma ecologica, 3 posti. Mansione: centro raccolta differenziata. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Sesto Calende. Candidature: centro per l’impiego di Gallarate, codice 12215