Caccia a camerieri, sarte e addetti alla logistica

Cameriere, 1 posto. Contratto: tempo determinato di sei mesi, almeno un anno di esperienza. Sede: Olgiate Olona. Codice di riferimento centro per l’impiego di Busto Arsizio: 11328; Assistente del responsabile di produzione, 1 posto. Contratto: tempo determinato 12 mesi. Codice di riferimento centro per l’impiego di Busto Arsizio: 11295. Sarta prototipista, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede: Busto Arsizio. Codice di riferimento centro per l’impiego di Busto Arsizio: 11.287. Impiegato accettazione officina, 1 posto. Contratto: tempo determinato con possibile prorogasistemazione. Sede: Legnano. Codice AfolCpi Legnano: 34595. Addetto alla logistica, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato, determinato, apprendistato a seconda dell’esperienza. Sede: Rescaldina. Codice AfolCpi Legnano: 34581