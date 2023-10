Burocrazia e protocolli: tanti vincoli

Accoglienza a due velocità: mentre nei Cas norme e rimborsi consentono solo di fare vitto e alloggio, nei Sai si riesce a lavorare per l’autonomia e l’inserimento dei richiedenti protezione internazionale nella società. "Siamo contattati da aziende – racconta Alessandro Sipolo, coordinatore Sportello rifugiati di Brescia, intervenuto nell’incontro su immigrazione e asilo politico a Chiesanuova, giovedì sera – che ci chiedono se ci sono persone nei Sai che sono disponibili a lavorare. Dall’altra parte c’è una costante domanda di occupazione e di formazione, che viene colta più dall’imprenditoria che dalla politica".

Il lavoro dei gestori Sai, tuttavia, è imbrigliato da una burocrazia che, secondo Rossana Aceti (coordinatrice rete nazionale EuropAsilo), è asfissiante. "Siamo al terrorismo degli scontrini – sottolinea – si passano ore a rendicontare i biglietti dei bus. Il problema non è il controllo, quanto il fatto che ci si ferma lì, senza valutazione di quello che viene poi fatto in termini di progetti di accoglienza, inclusione, inserimento". Di altro tenore i vincoli previsti per i Cas dove non è più prevista né l’assistenza sanitaria, né la scuola d’italiano o l’assistenza psicologica. "Ci sono due binari – conclude Sipolo –. Noi continuano a difendere il modello Sai, chiedendo che assorba quello del Cas". Per ora sono pochi i comuni che hanno aderito ai Sai (nel Bresciano solo 39 su 205). F.P.