Lo strano caso del ‘Superman’ Bruno Danovaro, dalle rapine sventate alle scalatrici salvate in montagna

Valbondione (Bergamo) – Agganciate alla ferrata, bloccate a 20 metri d’altezza. Di più: immobili, anzi: “Terrorizzate, paralizzate”.

Valbondione, alta Valle Seriana, sentiero del Cai in località Beltrame. Un paesaggio da paura. L’escursione del giovedì mattina che si trasforma in incubo. Due giovani appese alla roccia, bergamasche, 25 anni. “Non riuscivano a scendere”. Bruno Danovaro, 56 anni, milanese, campione di arti marziali, le ha incrociate durante un allenamento in quota, una sessione di training alla vigilia di una gara in programma il 28 aprile in Svizzera: "Quando le ho raggiunte – racconta – mi sono accorto che erano ferme sulla ferrata, sotto choc”. Indossavano vestiti da montagna, ma non erano attrezzate per una scalata. “Ho cercato subito di rassicurarle. Ma quando mi sono reso conto che non si muovevano, sono salito per recuperarle”.

Le ragazze si sono aggrappate a lui. Giù prima una, poi l’altra. L’operazione di salvataggio è durata quasi un’ora. Ritratto dell’eroe per caso. Già campione di judo e powerlifting, pugile con la passione per il jujitsu, imbattuto da 115 incontri, qualche record da pesista nelle cronache in bianco e nero dei giornali, atleta della World Fighters Confederation, nono dan di karate. Nella foto profilo sui social network, Danovarto sfoggia la maglia di Superman. A dicembre, dice, ha subito un tentativo di rapina a Dinegro, provincia genovese: “Volevano il mio portafoglio, ho reagito e sono scappati. Non li avrei mai picchiati, eh. Alcuni anni fa, per difendermi, rischiai il processo”. Due settimane fa, si legge sempre in rete, avrebbe salvato un cane sulla spiaggia ligure di Vallecrosia.

L’altra mattina, infine, si è imbattuto nelle due giovani scalatrici bergamasche. “Mi hanno ringraziato e poi sono subito tornate indietro”, ha raccontato Danovaro: “Spero che la prossima volta ci pensino bene prima di avventurarsi su certi sentieri, soprattutto in questa stagione ancora fredda. Per altro, le copiose piogge dei giorni scorsi avevano alzato ulteriormente il livello di rischio”. Succedono tutte a lui: possibile? Agosto 2023, Milano. Danovaro raccontò di aver difeso due ragazze vittime di un’aggressione sessuale in piazza Leonardo da Vinci, il parco davanti al Politecnico: “La zona è diventata un disastro per via della costante presenza di baby gang e spacciatori”, aveva commentato sui social. Nell’aprile 2020, sempre lui, in pieno Covid, testimoniò di aver affrontato e mandato all’ospedale due rapinatori armati di coltello mentre prestava servizio come volontario della Croce rossa, addetto al trasporto medicinali per gli anziani. Una vita da Superman, quasi irreale, di sicuro fantastica.