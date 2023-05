Bergamo, bruciore a occhi e gola: evacuati maestre e bambini alla scuola dell’infanzia Celadina

Bergamo – L’allarme intorno a mezzogiorno. Poco prima una maestra aveva lamentato forti bruciori agli occhi e alla gola. Attimi di paura ieri mattina alla scuola dell’infanzia Celadina di via Pizzo Redorta, a Bergamo.

In breve bambini e personale scolastico, una quindicina di persone, sono stati fatti evacuare negli spazi esterni dell’istituto. Tra le prime ipotesi, si è parlato di una possibile fuga di gas. Ventilata anche l’idea che fosse stata spruzzata qualche sostanza urticante che avrebbe provocato bruciori a occhi e gola. Ma dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco non sono emerse anomalie. La “colpa” potrebbe essere attribuita a una sostanza irritante presente nell’aria, ma non sono arrivate conferme ufficiali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, un paio di ambulanze, accertamenti da parte della Polizia. Nessun intossicato, intorno alle 13 l’allarme è rientrato.