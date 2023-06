Bresciano attende 23 anni per ottenere risarcimento da Anas

Ventitre anni di attesa per non avere il risarcimento. Una vicenda emblematica dei lunghi tempi della giustizia quella di un bresciano che, nel 2000, si rivolse al Tar di Brescia, per ottenere il riconoscimento del danno da occupazione senza titolo di Anas, nell’ambito della realizzazione della variante di Montichiari. I terreni furono parzialmente coinvolti nell’esproprio; dopo l’immissione nel possesso (con verbali 1992 e 1994), l’opera fu realizzata, ma nel termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità non adottato il decreto di esproprio. Passano 8 anni, fino all’1 luglio 2008: il Tar di Brescia accoglie il ricorso di Giovanni Zonta, perché "l’occupazione senza titolo non determina il passaggio di proprietà e l’Anas è tenuta ad adottare un atto di acquisizione, versando il valore di mercato riferito alle coltivazioni dell’epoca, detratte le indennità già percepite". Il Tribunale stabilisce anche che l’Anas deve risarcire il danno, individuando anche un particolare profilo di danno risarcibile costituito dalla diminuzione di valore dell’azienda agricola. Per stabilire l’importo, le parti si sarebbero dovute metter d’accordo. L’Anas ovviamente impugna la sentenza, ma il ricorso è respinto dal Consiglio di Stato: un passaggio che richiede la bellezza di 10 anni: sentenza a luglio nel 2018. Tutto risolto quindi? Niente affatto: per ottenere l’ottemperanza della sentenza del 2008, serve un nuovo ricorso al Tar, nel 2021 con tanto di perizia del geometra (che l’aveva già fatta nel 1997) con la quantificazione dei danni. L’Anas, nel difendersi, ha depositato il decreto di esproprio emesso però fuori termine nel 2003, per cui il Tar, l’11 maggio, accoglie nuovamente il ricorso del proprietario. Il 12 gennaio 23, il ricorrente in una memoria evidenzia che Anas ha acquisito i terreni trasformati in sedime stradale, ma non è stato raggiunto un accordo sul risarcimento. "Vista l’impossibilità di arrivare a un accordo – recita la sentenza del 19 giugno del Tar - e tenendo conto del lungo intervallo di tempo trascorso, è necessario procedere alla nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Brescia". Il 19 dicembre ci sarà la Camera di consiglio. Sperando sia la volta buona.

Federica Pacella