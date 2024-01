Brescia, voglia di primato. Pericolo Trento, bestia nera

La Germani Brescia torna in campo per il 17° turno di campionato in quel di Trento alle ore 19.30. Di fronte le due squadre che probabilmente hanno impressionato di più, dietro le grandi, nel girone di andata. Nel confronto diretto, Trento ha il vantaggio con 12 vittorie su 16 partite giocate in Serie A. In casa contro la Leonessa hanno perso solo una volta su 7 incontri.

Per quanto riguarda gli allenatori, Alessandro Magro ha vinto due dei tre precedenti contro Paolo Galbiati. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con gli assenti. Prentiss Hubb è out per Trento a causa di un problema al ginocchio sinistro, mentre John Petrucelli non sarà disponibile per Brescia dopo la distorsione alla caviglia sinistra dell’ultimo match. Alessandro Magro, allenatore di Germani Brescia, sottolinea l’importanza della sfida: "Ci sono 4 partite per avvicinarsi e prepararsi alla Coppa Italia di Torino. Saranno 4 squadre che saranno poi impegnate a Torino e che hanno dimostrato nel girone di andate di valere le prime 8 posizioni in classifica".

La presidentessa Graziella Bragaglio non ha nascosto in settimana il sogno scudetto, Magro guarda pattita per partita: "Trento, storicamente è un avversario che difficilmente riusciamo a superare. Non a caso è l’unica squadra che è riuscita a batterci in casa nel girone di andata".

Alessandro Luigi Maggi