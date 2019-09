Bergamo, 26 settembre 2019 - Novità lungo la BreBeMi. Inauguarti oggi i distributori di Gnl (gas naturale liquefatto) e Cng (metano per auto), già in funzione da qualche giorno, presso le aree di servizio di A35 Brebemi Adda Nord e Adda Sud a Caravaggio. Alla cerimonia presenti l'Assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, del Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni e del Presidente di Socogas, Renzo Zucchi.

"Queste aperture che prevedono l'avvio della distribuzione di carburanti "green" sia per mezzi pesanti che per auto - ha sottolineato il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni - sono un ulteriore passo avanti concreto verso la decarbonizzazione, nel solco di quel processo di innovazione e attenzione all'ambiente che A35 Brebemi sta perseguendo dalla sua progettazione e che, grazie ad altri progetti "green" in corso, la vedono in prima linea per poter diventare, nel giro di qualche anno, la prima autostrada ad economia circolare d'Europa". "Il Gruppo Socogas, con una rete di circa 100 stazioni di servizio, è da sempre attenta alle nuove tecnologie per preparare un futuro in cui la mobilità ecosostenibile dovrà correre parallela allo sviluppo economico" ha spiegato Renzo Zucchi, Presidente Socogas.