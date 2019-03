Oltre il Colle (Bergamo), 6 marzo 2019 - Un imprenditore agricolo di Oltre il Colle è stato denunciato dai carabinieri forestali di Sedrina per detenzione di animali da reddito in condizioni incompatibili con la loro natura: l'uomo avrebbe causato alle bestie gravi sofferenze, tali da aver causato la morte di otto capi di bestiame (cinque bovini e tre ovini). Alcuni di questi erano stati anche interrati illegalmente. Per l'uomo è scattata anche una multa di 27 mila euro.

Inoltre, dagli accertamenti è emerso che l'imprenditore agricolo non avrebbe disposto per i propri animali (25 bovini, 10 asini, 31 pecore e 17 capre) idonee strutture di ricovero: gli animali, quando provvisti di stalle, erano costretti a vivere in locali angusti e privi delle minime garanzie igienico sanitarie.

Con i carabinieri forestali sono intervenuti anche i veterinari di Ats Bergamo: su alcuni ovini sono state riscontrate ferite riconducibili ad attacchi subiti da predatori carnivori, mentre su uno dei vitelli è stata riscontrata una ferita attribuibile roditori. Gli animali illegalmente seppelliti dovranno essere dissotterrati e smaltiti regolarmente.