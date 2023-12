Botte e rapina sul bus. Custodia cautelare ai 4 della baby gang

La scena non è a fuoco, appare sgranata. Ma le immagini sono eloquenti. Si vedono spinte, pugni, botte in testa. È un video registrato dalle telecamere sull’autobus che testimonia cosa stia avvenendo in quel momento. Video che sarà determinante ai fini delle indagini svolte dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Bergamo. La scena, si diceva. È un parapiglia che coinvolge più passeggeri, in particolare ragazzi. C’è chi strattona e chi tira colpi dall’alto. Si nota un giovane in maglietta arancione. Da alcune sequenze la polizia è risalità all’identità di quattro minorenni residenti nella Bergamasca per i quali sono state emesse altrettante ordinanze di custodia cautelare.

Per tre di loro è scattata la misura della permanenza a casa (equivalente agli arresti domiciliari per i maggiorenni) e per un altro il collocamento coattivo in comunità. Nel corso delle perquisizioni svolte, a casa dei giovani sono stati trovati proprio gli stessi indumenti che indossavano nel corso della rapina. Sono accusati di avere picchiato tre ventenni a bordo di un mezzo dell’Atb, che dalla stazione di Bergamo era diretto al Luna Park, a Celadina, e di avere rapinato il cellulare a uno di loro. L’episodio risale al 23 settembre, un periodo in cui in città già da settimane era esploso il fenomeno delle baby gang composte da giovanissimi scatenate tra risse e aggressioni: prima in centro, ai Propilei, poi alla Celadina e Oriocenter. F.D.