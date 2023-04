Nelle valli bergamasche è allarme bostrico: "A rischio la sicurezza"

Isola di Fondra (Bergamo) – Il rischio è quello di perdere i boschi dell’alta valle Brembana, duecento ettari, forse trecento, forse di più, con gravi conseguenze anche per quel che riguarda il dissesto idrogeologico.

In Val di Fondra e in alta Valle Brembana è allarme bostrico, il coleottero che sta distruggendo le abetaie. Per cercare di riparare i danni provocati dall’insetto e ripiantumare i boschi il solo Comune di Branzi ha quantificato e realizzato uno studio di massima per 10 milioni di euro: taglio, pulizia, trasporto e ripiantumazione con altre specie. La perdita delle piante, come accennato all’inizio, rischia anche di mettere in pericolo, in una valle come quella di Fondra, con enormi pendenza, anche i centri abitati.

“Se si lasciano marcire le piante e non vengono portate via - spiega il sindaco di Isola di Fondra, Carletto Foschini - è facile che possano andare a ostruire i corsi d’acqua minori, in forte pendenza. Durante le piogge il rischio è che si creino effetti diga e il materiale venga poi trasportato a valle. Le tubazioni sotto la strada provinciale non sono così ampie: vennero realizzate quando c’era poco bosco, non servivano grosse per far passare grandi quantità di acqua. Ci sono poi gli alberi accanto alla strada provinciale: è già successo di dover intervenire per liberare la carreggiata da alcune piante cadute".

Il bostrico c’è sempre stato, anche 10-20 anni fa, ma prima erano solo chiazze marroni in mezzo al bosco verde. Venivano colpiti solo gli abeti rossi che soffrivano maggiormente la siccità. In questi anni, invece, la situazione si è capovolta. Finora nei boschi della Val di Fondra si è riusciti ad effettuare interventi minimi, intorno ai 40-50mila euro, che non hanno risolto il problema. “Nell’ultimo anno - sottolinea il sindaco di Branzi Gabriele Curti - il bosco colpito dal bostrico è aumentato del 30%. L’abbandono creerà anche grossi problemi di dissesto idrogeologico: i nostri terreni sono in forte pendenza e la mancanza dell’azione degli alberi potrà essere causa di micro frane e valanghe".

"Negli ultimi 3 anni - rincara la dose il primo cittadino di Isola di Fondra - la distruzione si è estesa da Fondra fino a Valleve. La situazione è grave. Serve uno studio approfondito su come salvare i nostri boschi. Ne va anche della sicurezza dei nostri paesi".