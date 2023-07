Boschi dello spaccio Il ministro Piantedosi "Manderemo rinforzi e i reparti speciali"

Una provincia "ricca", ma anche "terra di frontiera" quella di Como dove ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è venuto in visita con l’impegno di aumentare le dotazioni di organico delle forze dell’ordine, almeno una quarantina di uomini nei prossimi anni al netto dei pensionamenti, per riservare la giusta attenzione al Lario "cartolina d’Italia" che anche per questo si merita particolare attenzione da parte del Governo.

Sul tavolo il numero uno del Viminale, accompagnato dal sottosegretario Nicola Molteni, ha messo i risultati "straordinari" ottenuti sul fronte del contrasto allo spaccio nei boschi, un triste fenomeno che unisce le province di Como e Varese. Non è un caso se ieri i prefetti Andrea Polichetti e Salvatore Pasquariello hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede l’impiego dei reparti speciali dell’Arma, i Cacciatori elitrasportati, che negli ultimi mesi hanno compiuto decine di controlli nei boschi al confine tra le due province sequestrando ingenti quantitativi di droga e smantellando gli accampamenti delle bande criminali.

L’intesa è stata siglata al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale si è discusso anche di lavoro nero, ancora presente in settori chiave come il turismo nonostante le operazioni della Guardia di Finanza, ma anche di criminalità tout court "silente, ma sempre pericolosa" come ha ricordato il ministro Piantedosi che dopo Como è stato in visita a Cantù, per presenziare alla cerimonia di consegna di un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’Azienda speciale consortile Galliano che si occupa di piani di zona e servizi alla persona. "Con i soldi e con il patrimonio della mafia ci sosteniamo le strutture dello Stato - ha detto il ministro all’inaugurazione dello stabile - La mafia attecchisce non solo quando c’è povertà intellettuale ma anche quando c’è ricchezza intellettuale e materiale e questo ora è diventato territorio di attenzione per le attività criminali, combattere la mafia non è solo da codice civile o ripristino legalità, è anche un tema di civiltà".

"Oggi festeggiamo la conclusione dei lavori di ristrutturazione di un immobile sequestrato alla mafia 27 anni fa e riqualificato - ha ricordato il sindaco, Alice Galbiati - Per la nostra città, quello di oggi è il punto più alto di un percorso di legalità, fortemente voluto e iniziato nel 2019. Allora, non esito ad affermarlo, Cantù non era consapevole dei rischi che stava correndo. Arresti e processi ci hanno fatto fare i conti con la realtà".

Roberto Canali