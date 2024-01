Bormolini fuori, si complica la corsa alla CdM

Arriva uno stop inatteso per Maurizio Bormolini nel circuito di Coppa del mondo di parallelo.

Il trentenne livignasco del Centro Sportivo Esercito, che nelle precedenti sette gare proposte dal calendario non aveva mai fatto peggio del tredicesimo, si è qualificato per la fase a eliminazione diretta del gigante di Rogla (Slo) con il nono tempo, ma il destino gli ha riservato un accoppiamento con il compagno di squadra ed ex vincitore della coppa di cristallo Aaron March, che lo ha eliminato nella manche secca degli ottavi di finale.

Alla fine il nono posto consente a Bormolini di non perdere eccessivo terreno nei confronti della concorrenza in chiave classifica generale. La gara è stata vinta dall’inossidabile austriaco Benjamin Karl, che nella big final ha avuto la meglio sullo stesso March, mentre il trentino Mirko Felicetti ha occupato l’ultimo gradino del podio a scapito dell’altro altoatesino Edwin Coratti.

La graduatoria di parallelo (gigante più slalom) dopo otto tappe (sulle tredici in programma) vede Karl al comando con 483 punti davanti a Coratti con 389 e allo stesso Bormolini con 368 punti.

Considerando che ogni vittoria assegna 100 punti e Maurizio quest’anno si è già imposto a Carezza e Bad Gastein, i giochi sono tuttora apertissimi, con l’occasione di ridurre lo strappo sin dal prossimo appuntamento in programma domani sulla pista austriaca di Simonhohe. Ne è passato di tempo, da quando un non ancora 17enne Bormolini gareggiava all’EYOF di Liberec nel 2011. In quell’occasione, chiuse quarto nel parallelo, ma vinse l’argento nel cross.

A livello senior, invece, il valtellinese ha dovuto attendere ma le ultime stagioni lo confermano fra i migliori al mondo

Silvio De Sanctis