Bolletta Energia, in Lombardia +125% nel 2023 rispetto al 2021

Nel 2023 la spesa per la luce in Lombardia ha raggiunto 1.352 euro, il 125% in più rispetto al 2021 quando la bolletta media era di 600 euro. Con le tariffe del mercato libero le cifre scendono, ma la differenza nei due anni resta considerevole. Nel 2023 l’importo medio è arrivato a 982 euro, mentre nel 2021 era di 539 euro, l’82% in meno. L’indagine dell’osservatorio di Segugio.it ha analizzato anche le tariffe del gas e la spesa totale per le utenze energetiche in ogni regione.

La bolletta del gas è arrivata a 1.570 euro contro i 782 euro del 2021: l’incremento è stato del 101%. Con il mercato libero, invece, la media attuale è di 1.314 euro, mentre nel 2021 si fermava a 716 euro, l’82% in meno. Sommando le due utenze, la spesa media per i lombardi è arrivata a 2.922 euro, il 111% in più del 2021 quando per luce e gas “bastavano“ 1.382 euro. Per chi è passato al mercato libero, invece, l’esborso complessivo è in media di 2.297 euro contro i 1.255 euro di due anni fa, l’83% in meno. I conti lombardi risultano comunque migliori della media nazionale: per luce e gas nel 2023 è salita a 2.818 euro (+116% rispetto al 2021). Cifra che col mercato libero scende a 2.221 euro (+86%). L.B.