Bimbi ustionati all’asilo, famiglie parti offese in sede penale

Udienza a porte chiuse. Presenti, come sempre, i genitori di Elisa e Alessandro, i due bambini (all’epoca di quattro anni) che la mattina del 30 maggio 2022 rimasero gravemente ustionati dalle fiamme del barbecue acceso per abbrustolire i marshmallow durante una attività di orienteering all’asilo di Osio Sopra. Per questo episodio nell’aprile dello scorso anno è stato condannato in abbreviato, alla pena di tre anni, quattro mesi e 12 giorni, Roberto Tornicelli, il papà che materialmente spruzzò il bioetanolo nel braciere sistemato all’aperto.

È invece ancora in fase predibattimentale il procedimento a carico della maestra Monica Valsecchi e della coordinatrice della scuola Simonetta Nava. Nel corso dell’udienza di ieri mattina, i genitori dei due bimbi hanno ritirato la costituzione di parte civile in seguito al versamento di un acconto del risarcimento da parte dell’assicurazione. Ma, come ha rimarcato al termine dell’udienza l’avvocato Delia, che assiste le famiglie: "Per noi il reato sussiste, non ritireremo mai la querela". E ha poi precisato: "È stato versato un acconto che riteniamo adeguato per la rinuncia all’azione civile in sede penale, ma che è di gran lunga insufficiente per il danno arrecato". Le famiglie restano parti offese in sede penale. Inoltre proseguirà l’azione civile per il risarcimento del danno.

Nel procedimento penale, dunque, non ci sono più parti civili o responsabili civili. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime colpose e c’è anche la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In sostanza, alle imputate si contesta di non aver vigilato sulle attività che si stavano svolgendo. La prossima udienza sarà il 27 marzo, quando sarà nominato un nuovo giudice in quanto l’attuale aveva già giudicato Tornicelli. Sarà quindi il collega a decidere se rinviare a giudizio o procedere con l’archiviazione per la maestra e la coordinatrice della scuola.

Francesco Donadoni