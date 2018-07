Treviglio, 21 luglio 2018 - Singolare iniziativa concordata fra il Comune e l’associazione cittadina Auser: protagoniste un gruppo di biciclette abbandonate nel tempo e rimaste così prive di proprietario legittimo le quali saranno donate a persone bisognose. La decisione è scaturita da una delibera di Giunta adottata ieri con la quale si invita l’Auser a predisporre la donazione delle bici a quanti si trovano nella necessità di averne una per poterla usare in caso di bisogno familiare.

Si tratta di mezzi recuperati in diversi modi fra il 2013 e i 2017 e che però si trovano ancora in buono stato; dopo un anno dal verbale di acquisizione, se nessuno le richiede diventano di proprietà comunale. L’elenco comprende un totale di 31 biciclette di diverse marche, tipo e modello; si trovano velocipedi riverniciati ed anche delle belle ‘Bianchi lusso’ in ottimo stato. Non saranno distribuite in modo indiscriminato, così ha deciso la giunta municipale. A questo proposito il Comune ha scelto l’Auser come partner del progetto.ma dell’effettivo stato di necessità dei richiedenti si fa garante l’ufficio Servizi Sociali del Comune. Sarà dunque grazie all’impegno dei volontari Auser se l’intera “operazione donazione” potrà svilupparsi e rispondere pienamente alle esigenze di quanti si affidano ad una bicicletta per un uso di collegamento in città.

Resta il mistero di così numerose biciclette abbandonate e che stavano finora nei depositi comunali e potranno tornare a circolare. Quasi tutte erano state abbandonate per strada. Ci si chiede come mai i legittimi proprietari - derubati o smarritori che siano - non abbiano mai sentito la necessità per anni di rivolgersi alle autorità per tentare il recupero del proprio velocipede, magari di speciale valore economico.