È stata inaugurata alla caserma D’Amico, sede del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, l’aula per audizioni protette realizzata con il contributo dell’associazione Soroptimist International, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé“: uno spazio riservato e confortevole per l’ascolto delle donne vittime di violenza fisiche e psicologiche.