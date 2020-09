Ostaggio dei cinghiali. È la condizione in cui sono costretti a vivere gli agricoltori bergamaschi, denunciata dall’associazione di categoria Coldiretti Bergamo che, oltre a lanciare l’allarme per i raccolti distrutti, si dice molto preoccupata per il pericolo della peste suina africana, dopo che la Germania ha registrato il primo caso ufficiale.

Avverte Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo: "Il timore è che l’epidemia si diffonda nei nostri allevamenti, visto il numero incontrollato di cinghiali presenti nel nostro territorio. Se ciò avvenisse, sarebbe un disastro per un comparto che conta un patrimonio di 297mila capi di suini, una realtà importante dal punto di vista economico e occupazionale, che sta scontando un periodo di forte difficoltà. Servono subito misure urgenti per evitare che si verifichi questo scenario, a partire dal contenimento dei cinghiali".

"Non ne possiamo più – spiegano i titolari della società agricola Cocchetti e Bertolazzi di Cerete –. I cinghiali distruggono la cotica erbosa: l’erba si mescola alla terra e non può più essere utilizzata per l’alimentazione del bestiame. Lo scorso anno per questo motivo abbiamo perso cinque vacche".

"Ormai sfalciare l’erba è diventato impossibile perché i prati vengono messi sotto sopra – dicono dalla Società agricola Le Foppelle dei Colli di San Fermo –, in questa situazione non riusciamo più a raccogliere il foraggio per alimentare i nostri animali".M.A.