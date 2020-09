Mentre davanti all’ospedale di Treviglio un gazebo accoglie da qualche giorno per il tampone nasofaringeo le persone rientrate da vacanze in alcuni Paesi di sospetto covid, si annunciano due novità. La pima riguarda la possibilità di effettuarvi da ieri il tampone da parte di studenti e personale scolastico previa documentazione del proprio medico di base o pediatra, la seconda riguarda l’avvio a giorni del tampone anche in tre località dell’Asst Bergamo Ovest,Ponte San Pietro,Dalmine e Martinengo. A.P.

© Riproduzione riservata