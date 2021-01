"Un impegno che mostra la disponibilità degli enti locali nella collaborazione per tutelare la salute dei cittadini". Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali di Bergamo, Marcella Messina, commenta l’inizio dei lavori di allestimento, nel piazzale della Celadina, della tensostruttura, messa a disposizione da Palazzo Frizzoni, nel quale da domani si effettueranno i test antigenici rapidi in modalità “drive through“, cioè restando in auto.

Al punto-tampone non si accede liberamente, ma su indicazione del medico e saranno riservati ai contatti stretti asintomatici di persone positive, ai casi sospetti e per la verifica della positività dei contatti stretti asintomatici di un positivo allo scadere dei 10 giorni di isolamento. L’attività proseguirà fino al 30 giugno o all’emanazione di provvedimenti nazionali o regionali che richiederanno modifiche dell’attuale organizzazione. Sottolinea Mirko Tassinari, segretario della Fimmg Bergamo: "Bisogna essere pronti per quello che potrebbe succedere tra qualche settimana. Fondamentale sarà l’esito della manifestazione di interesse di Ats per reclutare personale di supporto nei diversi point bergamaschi. Il del 9 dicembre non aveva raccolto i risultati sperati: su 14 punti-tampone, solo tre erano stati coperti".

Michele Andreucci