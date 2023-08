Bancomat della strada Duecento i milioni incassati dai Comuni Milano è la più esosa

di Daniele De Salvo

Buon senso contro le multe selvagge. Il ministro a Infrastrutture e Mobilità sostenibile Matteo Salvini lo invoca da tempo, ma intanto gli agenti della Polizia locale delle città lombarde hanno staccato complessivamente multe per quasi 200 milioni di euro. Solo le contravvenzioni per il superamento dei limiti di velocità valgono 15 milioni e mezzo di euro. È la cifra più alta di tutta Italia. Automobilisti e conducenti vari devono stare attenti a circolare oppure devono imparare a guidare meglio soprattutto per le strade di Milano, dove i ghisa hanno emesso verbali per 151 milioni di euro, un tesoretto senza pari in tutto lo Stivale. Occhio anche a Brescia, secondo capoluogo lombardo per importi derivanti dalle multe con 11 milioni di euro – di cui 2 per eccesso di velocità-, a Bergamo con 7 milioni 200 mila euro e Pavia, con 6 milioni e mezzo. Sul versante opposto, o sono più indulgenti i vigili oppure automobilisti e motociclisti sono più prudenti e rispettosi del codice della strada a Sondrio, dove sono stati incassati 350 mila euro in multe. La faccenda cambia rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli del parco circolante in singolo capoluogo, sebbene non a Milano.

Considerando che ci sono 870 mila meneghini che hanno una macchina o una moto, ognuno di loro ha dovuto sborsare in media 174 euro in multe da saldare. Ai milanesi seguono i conducenti pavesi, che hanno sborsato 129 euro, quarti in classifica nazionale, seguiti dai mantovani che hanno invece dovuto tirare fuori 92 euro a testa. I lodigiani proprietari di un veicolo hanno al contrario pagato solo 12 euro, 10 in più dei 22 euro dei comaschi e 11 dei 23 dei sondriesi. A elaborare i dati, estratti dal Rendiconto dei proventi violazioni codice della strada pubblicato dal Dipartimento degli Affari interni e Territoriali, e stilare le graduatorie sono stati gli esperti di Facile.it, noto portale di comparazione dei prezzi di vari servizi.

"Non tutti sanno che violare il codice della Strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato – siega e avverte Andrea Ghizzoni, managing director del settore assicurativo di Facile.it -. Alcune compagnie assicurative, nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono infatti conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato". Il rischio è di dover pagare due volte: la prima quando si viene multati e la seconda quando ci si assicura.