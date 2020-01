Valbondione (Bergamo), 5 gennaio 2020 - È fuori pericolo e migliorano le condizioni del bambino di 9 anni di Ponte San Pietro che ieri era caduto in un canalone a Valbondione (Bergamo), nelle vicinanze del rifugio Mirtillo. Il bambino è ricoverato all'ospedale Civile di Brescia: non ha riportato danni alla testa, ma la frattura di un polso e di cinque costole per via della caduta.

© Riproduzione riservata