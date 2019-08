Bergamo, 30 agosto 2019 - È morto dopo essersi sentito male mentre stava giocando nella piscina dell’hotel Abruzzo Marina di Silvi (Teramo), dove stava trascorrendo un periodo di vacanza con i genitori e il fratello di otto anni. La famiglia era in vacanza a Silvi da una settimana e avrebbe terminato il soggiorno nel week-end. Con loro anche alcuni parenti. Il dramma ieri pomeriggio tra le 16.30 e le 17. Il piccolo Tommaso Galizzi, di soli 5 anni, di San Giovanni Bianco (Valle Brembana) stava facendo il bagno in piscina con altri bambini. Si stava divertendo. Ma da lì a poco il pomeriggio di gioco si è trasformato in tragedia. Sotto gli occhi dei genitori. La madre del piccolo si è sentita male ed è stata soccorsa dai medici. A un certo punto, infatti, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri che hanno raccolto le testimonianze, il bimbo, mentre faceva il bagno nella zona della piscina per adulti, separata da quella per bimbi da una piccola struttura, ha iniziato ad annaspare: è andato sott’acqua, privo di sensi.

Il bagnino si è subito tuffato per tirare fuori dall’acqua il piccolo. A bordo piscina ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco per cercare di fargli espellere l’acqua dai polmoni. In suo aiuto è arrivato anche un medico che si trova in villeggiatura proprio nello stesso hotel. Nel frattempo è stato lanciato l’allarme al 118. Era stato messo in preallarme anche l’elisoccorso di Pescara, che però non è stato utilizzato per un rapido trasferimento in ospedale. Durante il massaggio il bimbo ha vomitato il pasto consumato tre ore prima, che evidentemente non aveva ancora digerito. Quindi si presume che a provocare il malore possa essere stata una congestione. Medico e bagnino sono andati avanti nel massaggio, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118 che ha continuato nelle manovre rianimatorie, che sono andate avanti per oltre una ventina di minuti, forse anche di più. Purtroppo, però, nonostante il prodigarsi dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta: il suo cuoricino ha cessato di battere. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Giulianova che hanno avviato le indagini. Il pm di turno della procura di Teramo, Enrica Medori, ha disposto l’autopsia, accertamento che sarà eseguito nella camera mortuaria dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove si trova la salma. Nelle prossime ore il sostituto affiderò l’incarico all’anatomopatologo Giuseppe Sciarra. E dall’esame si potrà chiarire esattamente la causa del decesso.