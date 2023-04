Baluardo nell’emergenza "A fine mese chiude il Centro vaccinale dopo un super lavoro"

BERGAMO

Durante i 16 mesi di attività, qui sono stati somministrati oltre 138mila vaccini. E, di questi, 120.860 dosi riguardavano vaccini contro il Covid. Nonostante ciò, l’Asst Papa Giovanni XXIII ha deciso di chiudere a fine mese l’hub vaccinale allestito a gennaio 2022 all’ospedale Papa Giovanni XXIII, un vero baluardo realizzato per cercare di contrastare l’avanzata del virus. "La chiusura di questo Centro vaccinale, che abbiamo fortemente voluto per assicurare un hub in città dopo la riconsegna degli spazi alla Fiera di Bergamo, ci riporta inevitabilmente ad alcuni dei momenti più difficili della lotta al Coronavirus - commenta il dg di Asst Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi -. Da allora tanta strada è stata fatta ed è anche grazie allo straordinario lavoro che è stato svolto in questo Centro che siamo ritornati gradualmente alla normalità. Voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, il personale tecnico e amministrativo che ha garantito il buon funzionamento di una macchina estremamente complessa, senza scordare il contributo fondamentale arrivato dai volontari della Protezione civile e da quelli delle associazioni attive in ospedale, che si sono riorganizzate per esserci dove c’era più bisogno".Il Centro, allestito vicino al pronto soccorso, è stato il 7° che l’Asst ha predisposto sul territorio di competenza: nel periodo di massima attività ben 13 linee vaccinali hanno lavorato in contemporanea, con un picco giornaliero di 2.851 somministrazioni. Inoltre, è servito come hotspot per il disbrigo delle pratiche legate all’assistenza sanitaria dei profughi dall’Ucraina: sono transitate circa 1.800 persone. Da maggio l’attività vaccinale dell’Asst Papa Giovanni XXIII proseguirà nei Centri vaccinali attivi sul territorio: in particolare nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo, a Bergamo; Villa d’Almè e Sant’Omobono Terme, e nella sede distrettuale di Zogno. Prima di questo Centro le attività si sono svolte al presidio medico avanzato alla fiera di Bergamo, nel centro prelievi e nel foyer dell’auditorium Parenzan del Papa Giovanni, al Palasport di Zogno, all’ospedale di San Giovanni Bianco, al palazzetto di S.Omobono e nella sede del Centro servizi di Zogno. Michele Andreucci