Balcone-prigione Cane liberato

Quel balcone era la sua prigione da quando era cucciola. Flora, una cagnolina meticcina di un anno e mezzo, ha sempre vissuto, anzi sopravvissuto, su quel terrazzino di 3 metri quadri, a Valmadrera, costretta a stare tra i suoi stessi escrementi e la sua stessa urina, senza cibo né acqua a disposizione, senza una cuccia, una coperta per scaldarsi, un riparo per proteggersi dalla pioggia, dal vento e dal sole. A segnalare la sua situazione sono stati i volontari della Lac di Lecco, Lega per l’abolizione della caccia, che l’hanno liberata con i veterinari di Ats Brianza e i carabinieri. Nonostante fosse spaventata e malnutrita, quando Flora ha visto i suoi salvatori, li ha salutati scodinzolando e leccando loro le mani, perché ha capito che erano lì per aiutarla. Ora è in canile, in attesa che qualcuno la adotti. Il suo proprietario, che non era in grado a prendersi cura di lei, è stato denunciato per maltrattamento di aninali. "Possedere un cane deve essere una scelta responsabile, che comporta precisi doveri", sottolinea Diego Perego, direttore del dipartimento di Veterinaria di Ats Brianza, che ricorda che maltrattare e mantenere male un animale è un reato e che ringrazia le guardie eco-zoofile della Lac. "La collaborazione di cittadini e volontari delle associazioni è per noi un utile supporto", sottolinea. D.D.S.