Bergamo, 5 gennaio 2019 - Grave incidente sul lavoro, questa mattina, poco dopo le 10, a Bagnatica, nella Bergamasca. In un’azienda di via Lena, nella zona industriale del paese, un uomo di 48 anni è rimasto vittima di un infortunio: l’operaio secondo un prima ricostruzione stava lavorando a un tornio quando una manica della giacca si sarebbe incastrata nell’ingranaggio e gli avrebbe schiacciato braccio e torace.

Immediato l'intervento di un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato le prime cure all’uomo. Poi, in codice rosso è stato trasportato all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i funzionari dell’Ats di Bergamo per tutti i rilievi del caso.