Autopsia sul corpo di Gianluca Maffeis, risultati tra un paio di mesi

È durata un paio di ore l’autopsia sul corpo di Gianluca Maffeis, 31 anni, morto dopo una lite scoppiata con il fratello Lorenzo nella casa di Mozzo dove vivevano con la madre. Il dottor Luca Tajana, anatomopatologo dell’università di Pavia, incaricato dal pm Aloisio, ha lasciato la camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo alle 11.40. L’accertamento è stato richiesto per fare chiarezza sulle cause del decesso del 31enne. Per i risultati bisognerà attendere un paio di mesi. Gli avvocati di Lorenzo Maffeis, 26 anni, Rosario Coppola e Francesco Coppola, hanno nominato un consulente tecnico di parte. Lorenzo è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. Gianluca è morto giovedì mattina dopo quattro giorni in coma irreversibile nel reparto di Rianimazione. L’autopsia dovrà accertare se la vittima avesse assunto farmaci (soffriva di un disagio psicologico) o sostanze che con l’alcool potrebbero aver influito sullo sviluppo tragico degli eventi. F.D.