Automazione Corso e assunzioni

È l’innovazione digitale la strada per aiutare la piccola e media impresa ad aumentare produttività e competitività. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, tuttavia, mancano ancora le figure professionali in grado di supportare il processo. La Lombardia prova a colmare lo “skill mismatch“ - la mancata corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle dei candidati - investendo nella formazione. A Milano è stato avviato il corso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) “Internet of Robotic Things” realizzato da Siam 1838 in collaborazione con scuole, centri di formazione, università e aziende del settore. Il percorso formativo gratuito è dedicato a chi intende acquisire le competenze indispensabili per diventare un professionista dell’automazione integrata in grado di supportare e accelerare il processo di trasformazione digitale, con uno sguardo anche alle tematiche della transizione ecologica. La quinta edizione integra moduli di automazione industriale e dell’Internet of things con quelli dedicati all’advanced manufacturing e alla robotica, fino all’interaction design. Il corso prevede formazione in aula, laboratori pratici didattici e aziendali, project work condotti dalle aziende coinvolte nel progetto. Dopo la formazione in aula, i partecipanti accedono a una fase stage finalizzata all’inserimento lavorativo."La formazione di figure specializzate nel settore digital riporta l’attenzione al tema strutturale del mismatch – spiega Massimiliano Molese, amministratore delegato di Softec, quotata in Borsa e attiva nel settore dei servizi di digital innovation – . Grazie a questo corso abbiamo avuto modo di incontrare le professionalità attese ed assunto tre ragazzi che partivano originariamente da zero". Luca Balzarotti