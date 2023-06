Atlante degli incidenti ciclistici, sorprese nei centri urbani e fuori dai centri abitati

L’Atlante compilato dal team di ricerca del Politecnico riserva qualche sorpresa, almeno a prima vista. A Bergamo e Brescia, ad esempio, gli incidenti ciclistici si concentrano in modo prevalente nei centri urbani, mentre a Sondrio e Lodi è significativo il numero registrato fuori dai centri abitati, come a Cremona: "Significa che c’è un utilizzo della bici extraurbano, con una potenziale pericolosità più significativa" spiega l’urbanista Emilio Guastamacchia (nella foto). La tipologia di spostamenti - se per lavoro o divertimento, su strade cittadine o extraurbane - è un elemento che la ricerca si prefigge di approfondire: "Le rilevazioni degli incidenti sono studiate per i veicoli, sulle loro caratteristiche e sulla dinamica, non per le biciclette – spiega il ricercatore – ma è importante conoscere la tipologia di bici utilizzata: se a pedalata assistita si raggiunge una velocità più elevata. E le caratteristiche tecniche: se in buone condizioni di gomme, freni, luci oppure no".

Se ci saranno finanziatori e partner istituzionali, il lavoro sarà esteso agli incidenti in monopattino: "I dati sono molto recenti, ma dovrebbero essere inseriti insieme agli incidenti con pedoni".

Un lavoro prezioso per le amministrazioni locali: "Quando si ragiona di programmazione del territorio, bisogna considerare come ci si muove: anche a piedi. Nelle città lo spostamento in bici ormai è una necessità. Servono infrastrutture nuove e una maggior attenzione a quelle esistenti: se ad esempio le ciclabili sono in cattive condizioni, è meglio chiuderle, è più sicuro stare in strada".

Pat.Lon.