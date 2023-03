Bergamo, squadra multata per striscione morti Cutro lancia raccolta fondi: sostegno a due Ong

Lo striscione dell'Athletic Brighela

Bergamo, 15 marzo 2023 – "Ed eccoci qui. L’abbiamo detto e l’abbiamo fatto. Una multa non ci avrebbe fermato. A testa alta, unite, uniti, insieme, apriamo questa raccolta fondi per ResQ - People saving people e Mediterranea Saving Humans, due piattaforme della società civile impegnate nei soccorsi in mare e nelle attività a terra”. E’ quanto si legge in un post sul profilo Facebook dell’Athletic Brighela, squadra sanzionata per aver esposto durante una partita di calcio uno striscione contro le morti in mare.

Dunque, promessa mantenuta, visto che la squadra aveva annunciato: “A partire da mercoledì pubblicheremo sui nostri canali social i dettagli per il crowdfunding che avvieremo a sostegno di una Ong”. E oggi pomeriggio, su Facebook, sono comparsi tutti i dettagli.

A differenza di quanto anticipato, però, l'Athletic Brighela non si limiterà a sostenere una sola Ong, ma ne aiuterà due: la ResQ People Saving People e Mediterranea Saving Humans. Entrambe impegnate nel prestare soccorso ai migranti nel Mediterraneo.

“Ognuno metta quello che può – prosegue il post -. Per immaginare un futuro diverso, sostiene Boaventura de Sousa Santos, dobbiamo ripartire dalle rovine-seme, dalle visioni contro-egemoniche e dalle zone liberate. Ricominciamo da qui, dalla solidarietà, dai piccoli gesti di politica elementare. Noi tutte/i siamo presente e siamo futuro”.

“La politica dei respingimenti non è più accettabile”, si legge nel testo della raccolta fondi, sulla piattaforma produzionidalbasso.com –. Le persone vanno salvate senza indugi, senza tentennamenti, senza se e senza ma. Questa raccolta fondi infatti vuole coinvolgere e sfruttare positivamente quest’attenzione mediatica ottenuta per dare supporto a chi fa l’essenziale per dare supporto ai salvataggi nel Mediterraneo”.