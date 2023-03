Asd, quello sconosciuto Diagnosi in aumento "Maggior capacità di individuare i casi"

di Federica Pacella

Diagnosi sottostimate in passato, disomogeneità dei dati relativi ai percorsi in ambito sanitario, sociosanitario, educativo e sociale, continua evoluzione dei criteri diagnostici nel tempo.

Stimare la prevalenza del disturbo dello spettro autistico (Asd) è ancora complesso, ma è certo che le nuove diagnosi sono in costante aumento. In Lombardia, i dati più aggiornati sono quelli raccolti dal primo Piano operativo regionale per l’autismo del 2021 che, tra le azioni messe in campo, ha portato a costituire anche un gruppo epidemiologico, per costruire una base solida di numeri, necessari per la programmazione dei servizi. A livello regionale, negli ultimi 10 anni gli utenti in età evolutiva con disturbi neuropsichici seguiti nelle Unità operative di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sono raddoppiati, con un aumento medio del 5-6% all’anno. In questo trend, l’aumento percentuale delle persone con Asd è decisamente più elevato della media (+17% tra 2015 e 2016 e tra 2016 e 2017; +21% tra 2017 e 2018). "Nella fascia di età 0-3 anni si è assistito a un aumento di tale indice anche del 40% annuo".

Il monitoraggio più aggiornato, pubblicato da Ats Brescia nei giorni scorsi relativamente all’anno 2021, conferma il trend (che si registra anche all’estero).

A partire dal 2008, in Ats Brescia c’è stato un netto incremento del numero di nuovi casi diagnosticati: da una media di 32 casi all’anno tra il 2000-08 fino ai 194 casi del 2018. Nel 2019 e nel 2020 si è notata una lieve flessione, seguita da un numero elevato di nuovi casi diagnosticati nel 2021, pari a 282.

"Ci aspettavamo l’incremento perché è in linea con quanto accaduto negli ultimi anni – spiega Giovanni Maifredi, responsabile Struttura semplice Epidemiologia di Ats Brescia –. Il 2021 ha visto un aumento particolarmente significativo perché c’è stato anche il recupero delle diagnosi ritardate nel 2020 per la pandemia. Va però sottolineata una cosa: per l’autismo, l’aumento di diagnosi non significa un aumento della malattia, ma è il riflesso della maggiore capacità del sistema di individuare i casi".

Che l’aumento è legato alla migliore definizione dei criteri diagnostici, alla maggiore sensibilizzazione di operatori e popolazione in generale, ma anche alla progressiva inclusione delle forme più lievi e di quelle ad alto funzionamento (come la sindrome di Asperger). "A conferma c’è la riduzione dell’età di diagnosi – sottolinea Maifredi – che sulla popolazione 0-30 è di 6 anni e mezzo, ma per la fascia sotto i 10 anni è attorno ai 4 anni".