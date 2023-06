Artigiani, scatta l’allarme "Tradizioni locali a rischio"

"Siamo molto preoccupati". Guarda ai numeri della ricerca e non si nasconde Giovanni Bozzini, presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) della Lombardia.

Cosa la preoccupa in particolare?

"Questa disparità. Le aree interne rappresentano il 3,6% della popolazione totale della regione, ma svolgono un ruolo vitale nell’economia locale. In particolare, l’artigianato è un settore cruciale che crea posti di lavoro e preserva le tradizioni".

Cosa si può fare nel concreto per ridurre le differenze con i grandi poli urbani?

"È necessario un intervento immediato per sostenere le aree interne della Lombardia e contrastare la desertificazione economica e demografica che le sta colpendo. Occorre valorizzare le autonomie locali. Il Pnrr, con i suoi quasi 14 milioni di euro stanziati per queste zone, può rappresentare un’occasione unica per avviare politiche concrete a sostegno di queste comunità locali, attraverso interventi mirati e strutturali per favorire lo sviluppo imprenditoriale e migliorare l’accesso ai servizi essenziali".

Quanto crede che l’adozione di una Strategia nazionale per le aree interne (Snai) possa funzionare nel medio lungo periodo?

"Rappresenta un impegno concreto per investire nelle aree interne e fornire loro le opportunità di crescita e sviluppo necessarie. È incoraggiante notare che esista una politica territoriale mirata a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’economia in queste zone".

Quale contributo può offrire, invece, l’associazione di categoria che presiede?

"Siamo impegnati a collaborare con le istituzioni e le parti interessate per garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti, lavorando insieme per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne, stimolare l’artigianato locale e creare un ambiente favorevole all’imprenditoria. Solo attraverso una visione integrata e un impegno congiunto possiamo superare le sfide e creare opportunità di crescita per le aree nterne della nostra regione".

L.B.