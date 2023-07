Arrivano richiedenti asilo Il sindaco contesta i metodi

Si riaccende a Romano di Lombardia la polemica per l’arrivo di una trentina di richiedenti asiloche sono stati sistemati all’ex hotel La Rocca, struttura privata gestita da una cooperativa che ha partecipato ai bandi della Prefettura: già dal 2016 al 2019 il Comune aveva ospitato in una palestra alcuni immigrati, il cui arrivo era stato caratterizzato da contestazioni promosse dalla Lega e culminate con l’arrivo del ministro Matteo Salvini. Ad accendere la protesta questa volta è il sindaco di centrosinistra Sebastian Nicoli, non tanto per l’arrivo dei profughi, quanto per le modalità. "Ancora una volta Romano si ritrova a dover affrontare un’emergenza calata dall’alto – accusa il primo cittadino –. Questa volta, rispetto al 2016, la situazione è ancora più paradossale perché il governo di centrodestra aveva promesso di porre fine a queste emergenze degli sbarchi. La Prefettura mi ha avvisato informalmente dell’arrivo di richiedenti asilo. Non mi è stato comunicato il numero delle persone arrivate e quale cooperativa le gestirà. È sconcertante il fatto che nella provincia di Bergamo su 242 Comuni, siano sempre gli stessi a subire queste decisioni".

La replica di Andrea Nozza, segretario locale della Lega, Daniela Foschetti, presidente del circolo locale di FdI, e di Enrico Franchini, coordinatore di Forza Italia a Romano, non si è fatta attendere. "Nel 2016 Nicoli accettò di ospitare i richiedenti asilo. Dopo sette anni ha cambiato idea? Il fatto che siano sempre gli stessi comuni a dover rispondere, molto probabilmente, si innesta nelle relazioni istituzionali con la Prefettura. Se Nicoli ha cambiato idea, siamo disponibili per capire quali garanzie saranno date al territorio in termini di sicurezza".M.A.