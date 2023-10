Apprendisti e tirocinanti trovano nell’industria

Conducente di pullman, 1 posto. Requisiti richiesti: indispensabile possesso pat D + cqc in corso di validità, esperienza di guida; Contratto: tempo determinato scopo assunzione; Sede di Lavoro: Tradate; inviare cv a presel.cpitradate@provincia.va.it, codice riferimento 11731. Assistente tributario, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione di operatore Caf e conoscenza dei gestionali e del pacchetto office; Sede di lavoro: Varese; Contratto: tempo determinato; presel.cpivarese@provincia.va.it, codice riferimento 11890. Tirocinante assemblatore, 1 posto. Contratto: tirocinio full-time. Sede di lavoro: Nerviano. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 34988. Operai, 2 posti. Contratto: apprendistato o tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede di lavoro: Cerro Maggiore. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice: 34987