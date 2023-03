Appello per la bonifica dei rifiuti ex Selca: i fondi non bastano

Progetto esecutivo per la rimozione e smaltimento dei rifiuti della ex Selca entro il 24 marzo, ma la curatela ha a disposizione risorse che le permetteranno di occuparsi solo di una parte delle 37mila tonnellate di rifiuti contenenti fluoruri e cianuri. Per questo, già la scorsa settimana il commissario prefettizio Anna Frizzante (in carica dopo che il Comune di Berzo Demo è stato commissariato) ha scritto a Ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia, Comunità montana, Arpa, per evidenziare come l’esecuzione di questo piano non risolve il problema. "C’è bisogno di trovare una soluzione per il resto dei rifiuti, perché il Comune non ha le disponibilità economiche per intervenire", spiega Frizzante. Le quantità che si riusciranno a rimuovere saranno note quando arriverà il progetto esecutivo del curatore fallimentare Giacomo Ducoli, finito nei giorni scorsi nel registro degli indagati della Procura di Brescia insieme all’ex sindaco Gian Battista Bernardi con l’ipotesi è di reato di inquinamento ambientale.

Oltre alla rimozione dei rifiuti pericolosi (da circa un decennio rappresentano una criticità per acqua, terra e aria), c’è anche la questione dei big bags, i rifiuti posti all’esterno del capannone che secondo Arpa vanno coperti. "Il 23 febbraio – spiega il commissario straordinario – abbiamo adottato un’ordinanza contingibile ed urgente verso curatela e proprietà". L’intervento va fatto entro 30 giorni, altrimenti interverrà il Comune in via sostitutiva, per poi rivalersi delle spese. Non ci sono stati segnali dalla proprietà (dal 2016 è la Buona srl di Napoli, di cui amministratore unico è Gennaro Portanova e socio Giugliano Alfonso Pompeo che alla Provincia di Brescia è risultato però sconosciuto), ma sul fronte dell’esecuzione dei lavori questo non dovrebbe creare problemi, perché la curatela risponde in solido. Quest’ultima ha, ad esempio, finalmente ultimato l’intervento per la messa in sicurezza della falda: l’ultimo monitoraggio dice che l’impianto è concluso ed operativo.

Federica Pacella