Appello dopo l’incendio . Dispensa alimentare distrutta: "Aiutateci a recuperare i materiali"

La prontezza di spirito dei volontari e delle insegnanti della scuola di italiano che erano presenti martedì sera ha permesso di evitare il peggio, ma non è stato possibile “salvare“ la dispensa alimentare dell’Associazione via Milano 59 dalle fiamme. Nel locale, che raccoglie alimenti, beni di prima necessità e prodotti scolastici distribuiti ad un centinaio di famiglie tra Fiumicello, via Milano e Primo Maggio, si è sviluppato un principio di incendio, non doloso (probabilmente per un cortocircuito) che i volontari hanno tamponato con estintori fino a quando non sono arrivati i Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, i danni sono stati importanti rendendo di fatto inagibile la dispensa: ieri pomeriggio ci sarebbe dovuta essere la distribuzione dei beni, ma il servizio è stato sospeso. "I materiali scolastici che ancora dovevamo distribuire – spiega la presidente Elena Garbelli – sono andati in fumo, insieme a diverse attrezzature e parte del cibo. Abbiamo iniziato a sistemare". Tanta la solidarietà arrivata all’associazione, che ha già trovato una sistemazione alternativa dove trasferire il salvabile e riuscire prima o poi a riaprire la dispensa. In fumo sono andati almeno 700, 800 euro di materiali, a cui si aggiunge il danno di non poter fare la raccolta alimentare prevista per sabato. Per questo, l’associazione, che da anni organizza attività e progetti per creare integrazione nel quartiere ed opportunità per le famiglie più vulnerabili, ora chiede aiuto per recuperare i materiali andati in fumo e per il cibo: si può versare un contributo all’Iban IT63D0501811200000016936387 intestato a Associazione Via Milano 59 APS. Federica Pacella