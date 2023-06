Bergamo, anziana di 77 anni travolta da un furgone in via Broseta: è in condizioni critiche

Un’anziana di 77 anni è stata investita da un furgone sabato mattina in via Broseta, a Bergamo. La donna è in gravi condizioni ed è stata portata in codice rosso all’ospedale Humanitas Gavazzeni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 e secondo le prime ricostruzioni l’anziana stava attraversando la strada all’incrocio tra via IV Novembre e via Broseta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Bergamo e gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi.

Il territorio della provincia di Bergamo è una di quelle dove avvengono meno incidenti, in proporzione, della Lombardia, ma tra tutti i capoluoghi, la città di Bergamo è quella con il più alto tasso dell’intera regione, con 5,1 ogni mille abitanti (rispetto di 3,5 di Cremona, 3,5 di Milano e 3,4 Pavia).

In generale, sulle strade urbane è più probabile avere incidenti – circa tre quarti del totale avvengono in città – ma le strade statali e provinciali hanno un indice di mortalità quasi due volte superiore (più altro anche rispetto alle autostrade).