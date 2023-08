Annegata nel Lario Fatou, il lutto di due comunità Amici in lacrime

di Daniele De Salvo

BULCIAGO (Lecco)

Una famiglia e due comunità in lutto per la piccola Fatou, la bambina di 11 anni di Bulciago che il pomeriggio di Ferragosto è annegata nelle acque del lago di Como alla foce del torrente Meria a Mandello del Lario. Fatou, sebbene nata in Italia, era originaria del Senegal, terra dei suoi genitori. Papà Omar, 48 anni, che di professione è un camionista d’esperienza ventennale, ha deciso di restare in Italia, divenuta ormai la sua nuova casa, anche tre anni fa, nonostante la perdita di sua moglie e mamma delle loro tre figlie, che è stata portata via per un brutto male.

"Qui ha tanti amici e come lui hanno tanti amici e si sono ben inseriti a Bulciago dove abitano anche le sue figlie, che sono nate e cresciute in Italia", spiega Pape Fam, tesoriere dell’Associazione Senegalesi della provincia di Lecco. Fatou però tornerà in Senegal, come la mamma. Il papà e i familiari stanno già organizzando il trasferimento del piccolo feretro bianco della bimba. "Noi senegalesi siamo molto legati alla nostra terra – spiega sempre Pape Fam –. Appena qualcuno viene a mancare il nostro primo desiderio è quello di rimpatriare la salma per seppellire il corpo laggiù". Sosterranno le spese i connazionali. Pure il sindaco di Bulciago Luca Cattaneo si è messo a disposizione per dare una mano. "Conosco Omar e le sue figlie e conoscevo la loro mamma, che era una persona molto gentile – sono le parole del primi cittadino –. Non ci sono parole per quanto accaduto, siamo tutti addolorati e come comunità ci stringiamo attorno alla famiglia di Fatou e ci mettiamo tutti a disposizione per aiutarli".

Omar, la moglie e le figlie si erano trasferiti a Bulciago 8 anni fa. Sono di fede musulmana, ma, se il papà lo acconsentirà, verrà organizzata una veglia interreligiosa con il parroco del paese.