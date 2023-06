Angelo Moretti, il decano delle rapine in pensione, rischia il carcere per un colpo del 2011. Ecco perché

Bergamo – Ha anche lavorato, per una ditta di pulizie. Ma non gli bastava. Del resto, perdere il vizio quando si ha alle spalle una sfilza di precedenti e oltre 30 anni di carcere è difficile. Per arrotondare decide di rapinare. Le sue specialità sono le farmacie. Ma non disdegna i supermercati, spazia fino ai benzinai, come vedremo. Colpi, tanti, messi a segno da solo o in compagnia. Una particolarità che ha sempre distinto il modus operandi di Angelo Moretti, oggi 73 anni, bergamasco, era il seguente: muoversi in bicicletta, quasi sempre disarmato (quando ha usato la pistola era giocattolo) e il viso nascosto sotto un passamontagna o una mascherina. Adesso che Moretti è in età da pensione, una rapina, consumata nel giugno 2011 a Romano di Lombardia e rimasta per oltre un decennio senza colpevoli, lo riporterebbe alla ribalta delle cronache.

L’assalto del 2011

Nel giugno 2011 un malvivente si presenta al distributore di benzina impugnando una pistola (risultata giocattolo). Ha il volto coperto da un passamontagna e indossa un cappellino. Alla stazione di rifornimento lavorano due sorelle. L’uomo rivolge l’arma verso di loro e si fa consegnare circa 500 euro in contanti e un assegno da 5mila euro. Poi fugge.

Una delle sorelle lo insegue, riesce persino a fermarlo e a fargli perdere il cappellino. Il malvivente si allontana, lei riesce nuovamente a bloccarlo alzandogli anche il passamontagna e riuscendo a vederlo in volto (dal racconto che fece la benzinaia, l’uomo aveva i capelli folti e brizzolati). Ma alla fine, il malvivente punta ancora una volta la pistola verso la donna intimandole di allontanarsi, raggiunge l’ex statale Soncinese e fa perdere le proprie tracce.

Il test decisivo

Nell’immediatezza del fatto, alla donna venne mostrato un album dove era inserita anche la fotografia di Moretti. Ma lei non riconobbe nessuno. E anche la descrizione dell’autore della rapina, rileva l’avvocato Pietro Ferrari che assiste Moretti, non corrisponde. Sul cappellino furono invece trovate delle tracce biologiche da cui è stato estratto il Dna.

Il colpo di scena è arrivato grazie ai Ris di Parma. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura, è arrivato il risultato delle analisi: quel profilo corrisponde a Moretti. Ora sarà il dibattimento - già celebrata la prima udienza, si torna in Aula il 14 novembre - a chiarire se l’uomo sia colpevole anche di questo reato. All’epoca della rapina, Moretti era latitante dopo una fuga dai domiciliari. Lui si proclama innocente.

Al Dna, prova "regina" per l’accusa, la difesa contrappone altri elementi. Il mancato riconoscimento, il fatto che l’autore del colpo "era alto 1,80, il mio assistito meno", rileva l’avvocato, e anche l’età non coinciderebbe. Ma dopo tanto tempo "il problema è ricostruire dove e con chi fosse quel giorno". Mentre era latitante.