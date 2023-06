Ancora un morto sul lavoro È il terzo in 48 ore tra Bergamo e Brescia

di Francesco Donadoni

Ancora un morto sul lavoro. Dopo le due vittime nel Bresciano, ieri è successo di nuovo, a Calcinate, nella Bergamasca. A perdere la vita è stato un operaio di 54 anni, Carlo Gritti, residente a Calcinate. La disgrazia intorno alle 18 in una cava in via Monte Misma, nella zona artigianale al confine con Cavernago. Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente in paese e dipendente della ditta Milesi Sergio, stava pulendo un camion che è stato urtato da un escavatore in retromarcia, la sponda del camion è caduta ed ha travolto l’operaio non lasciandogli scampo. Non è chiaro se in quel momento l’operaio fosse solo. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza per prestare soccorso al ferito. Ma quando il personale medico ha raggiunto il luogo dove si era verificato l’infortunio, per Gritti, purtroppo, non c’era più nulla da fare se non dichiarare il decesso. Per i rilievi di legge sono intervenuti i i carabinieri della compagnia di Bergamo con i colleghi della stazione di Calcinate e i tecnici di Ats per ricostruire la dinamica. È stato avvisato il magistrato di turno.

Martedì a pagare il tributo di sangue è stata Brescia con due incidenti mortali sul lavoro. Uno a Lonato (tra i caselli di Brescia e Desenzano), alle 10.30 del mattino, l’altro a Castegnato, alle 16.30 del pomeriggio. Due vittime in sole sette ore, a poche decine di chilometri di distanza. La prima si chiamava Tiziano Pasquali, aveva 60 anni e viveva a Piove di Sacco, nel Padovano. Stava lavorando in un cantiere stradale lungo la A4, per l’asfaltatura della corsia di emergenza, quando è stato travolto da un mezzo pesante.

Nel pomeriggio a perdere la vita è stato invece Sami Macukulli: origini albanesi, una casa a Caorle (Venezia), è precipitato da una cinquantina di metri mentre lavorava su un traliccio dell’alta tensione in via Padana Superiore per conto della Coget Impianti, ditta che ha sede a Rovato e si occupa di impianti di distribuzione di energia elettrica. Un volo nel vuoto che gli è costata la vita. Stando ai primi riscontri e agli accertamenti, la causa dell’infortunio potrebbe essere stata la rottura della catena di aggancio.