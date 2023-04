"Ancora troppi rifiuti nei boschi"

L’anima green di Bormio e dell’alta Valtellina per ripulire l’ambiente dai rifiuti e celebrare al meglio la "Giornata della Terra" e guardare al futuro. Nel "Weekend ecologico", organizzato con i Comuni di Valfurva, Valdisotto, Valdidentro e Sondalo, Bormio ha coinvolto una settantina di persone che hanno ripulito strade, sentieri, piste da sci e parchi gioco in tutto il paese, raccogliendo rifiuti di ogni tipo. "È stata una bella giornata per la partecipazione convinta di tante persone - il commento dell’assessore Samanta Antonioli, che con il consigliere Sofia Lanfranchi ha coordinato l’iniziativa -. Purtroppo ce n’era bisogno perché, nonostante gli appelli, permane l’abitudine di abbandonare bottiglie, imballaggi e mozziconi, anziché servirsi dei cestini. Questi eventi sono molto importanti proprio perché richiamano tutti a comportamenti più rispettosi nei confronti degli spazi pubblici e dell’ambiente in generale".