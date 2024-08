Sembra vicina alla conclusione la composizione del roster dell’Urania Milano per la prossima stagione. Dopo il colpo, con l’arrivo di Alessandro Gentile, e la firma sotto le plance di Ike Udanoh. Il passo successivo è stata la conferma ieri per il terzo anno di fila del bomber Giddy Potts, guardia americana l’anno scorso protagonista con 16.1 punti a partita in regular season. La sua è l’unica altra conferma oltre a quella in regia di Andrea Amato.

Sandro Pugliese